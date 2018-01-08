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Пограничник на участке границы, архивное фото

Контрабандист пытался переправить в "Нексии" сразу 68 телевизоров

© sputnik
Происшествия
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Ранее пограничники также перехватили контрабанду телевизоров на общую сумму в 40 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Пограничники Узбекистана задержали контрабандиста, который пытался провезти в "Нексии" сразу 68 телевизоров и 2160 электрических лампочек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пассажиры в аэропорту
Frederic J. Brown / AFP
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"В махалле Кургантепа Ферганского района 28 декабря 2017 года в "Нексии", принадлежащей местному жителю Алижону Уринбоеву, было обнаружено 68 телевизоров и 2160 электрических лампочек на общую сумму 142,5 миллиона сумов. Задержанные товарно-материальные ценности были незаконно переправлены через узбекско-кыргызскую границу", — отметил представитель Комитета по охране государственной границы СНБ.

Также в населенном пункте Вуадиль этого района был задержан гражданин Узбекистана Олимжон Мадаминов, который пытался незаконно переправить через границу женскую косметику и электрические приборы. Общая стоимость конфискованных товаров составила 80 миллионов сумов.

Кроме того, в приграничном населенном пункте Коктош того же района были замечены пятеро человек, пытавшихся переправить через границу телевизоры. Нарушители, заметив пограничников, бросили груз и скрылись на территории Кыргызстана. Перехваченный груз оценивается в 40 миллионов сумов.

Общая стоимость трех крупных партии контрабанды превысила 260 миллионов сумов.

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Теги:
контрабанда, Узбекистан



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