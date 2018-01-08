Контрабандист пытался переправить в "Нексии" сразу 68 телевизоров

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Пограничники Узбекистана задержали контрабандиста, который пытался провезти в "Нексии" сразу 68 телевизоров и 2160 электрических лампочек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Также в населенном пункте Вуадиль этого района был задержан гражданин Узбекистана Олимжон Мадаминов, который пытался незаконно переправить через границу женскую косметику и электрические приборы. Общая стоимость конфискованных товаров составила 80 миллионов сумов.
Кроме того, в приграничном населенном пункте Коктош того же района были замечены пятеро человек, пытавшихся переправить через границу телевизоры. Нарушители, заметив пограничников, бросили груз и скрылись на территории Кыргызстана. Перехваченный груз оценивается в 40 миллионов сумов.
Общая стоимость трех крупных партии контрабанды превысила 260 миллионов сумов.
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