На границе Узбекистана задержали партию золота на 1,5 миллиарда сумов

Оперативники задержали ценный груз в приграничной зоне - при обыске о контрабандиста были обнаружены слитки кустарного производства общей массой свыше 4,7 килограмма, который тот планировал переправить жителю Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Узбекистане предотвращена попытка незаконного вывоза 6 золотых слитков общей стоимостью свыше 1,5 миллиарда сумов, сообщает корреспондент Sputnik.

Оперативники Службы национальной безопасности совместно с представителями Государственного таможенного комитета задержали жителя поселка Вуадиль Ферганского района Акбаржона Тураева, который пытался передать жителю соседнего села Ёшларобод Нодиржону Каримову 6 слитков золота, отлитых кустарным способом.

"Акбаржон Тураев получил золотые слитки от жителя села Чимён Бобурмирзо Абдусаломова, который спрятал их в салоне своего автомобиля и доставил в приграничный регион. Экспертиза показала, что золото 999,6 пробы, вес слитков превышает 4,7 килограмма. По предварительной оценке, общая стоимость драгоценного метала превышает 1,5 миллиарда сумов", — отметил представитель СНБ.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что задержанные планировали передать драгоценный груз жителю Кыргызстана некоему Шукуржону Халмиддинову.

Управление СНБ по Ферганской области возбудило в отношении Акбаржона Тураева, Бобурмирзо Абдусаломова и Нодира Каримова уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

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