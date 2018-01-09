Двое узбекистанцев пострадали в ДТП под Саратовом

Ранее в Саратовской области автомобиль с узбекистанцами перевернулся на трассе

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Двое узбекистанцев пострадали в ДТП на федеральной трассе Р158 в Саратовской области.

© Sputnik/ Алексей Куденко Двое пострадавших в ДТП под Саратовом — в тяжелом состоянии

По сведениям правоохранителей, водитель BMW, двигаясь по направлению в сторону Саратова, не справилась с управлением и при заносе врезалась в микроавтобус Renault.

Всего в дорожно-транспортном происшествии пострадали пятеро: двое узбекистанцев, двое граждан Таджикистана, а также женщина — водитель BMW.

Ранее под Саратовом автомобиль, в салоне которого находились граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, съехал в кювет. В результате аварии один человек погиб, двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии в больнице.

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