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Оглашение приговора Исломбеку Туляганову

Отец Ислома Туляганова подал кассационную жалобу на приговор

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Смерть студента медколледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова (36)
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Отец Исломбека Туляганова, признанного виновным в гибели своего однокурсника Жасурбека Ибрагимова, требует провести расследование заново

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Отец Исломбека Туляганова подал кассационную жалобу на состоявшийся приговор. Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердила адвокат потерпевшей стороны Лола Исмаилова.

"Действительно, ранее сторона Туляганова подавала апелляционную жалобу на состоявшийся приговор, но в апелляционной коллегии отозвали жалобу якобы для получения подтверждающих документов. Сейчас они вновь подали, но уже кассационную жалобу", — пояснила она.

По данным Исмаиловой, рассмотрение жалобы состоится в Ташкентском городском суде по уголовным делам 12 января 2018 года. Напомним, 30 октября Мирабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор по факту гибели 17-летнего учащегося медицинского колледжа им.Боровского Жасурбека Ибрагимова.

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Главный подозреваемый в этом деле — Исломбек Туляганов — был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Жасура Ибрагимова, и получил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Судья мотивировал свое решение тем, что Туляганов был несовершеннолетним на момент совершения преступления. Это стало смягчающим обстоятельством. Отягчающим — непризнание вины самим подсудимым и отсутствие раскаяния.

Остальные участники конфликта, по решению суда, не являются фигурантами уголовного дела.

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Тема:
Смерть студента медколледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова (36)

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Теги:
Жасурбек Ибрагимов, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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