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Доска позора: фото пьяных автоледи опубликованы на сайте ГУВД Ташкента

Доска позора: фото пьяных автоледи опубликованы на сайте ГУВД Ташкента

© Фото: ГУВД Ташкента
Происшествия
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В декабре прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать на своем официальном сайте фотографии водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ташкентская милиция продолжает отлов нетрезвых водителей. Так, 7 и 8 января 2018 года инспекторы дорожно-патрульной службы зафиксировали свыше 5,5 тысячи нарушений со стороны участников дорожного движения.

Из них около 40 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

В результате фото нарушителей были опубликованы на доске позора на сайте ведомства. В их числе впервые оказались женщины — Ал-Исави Зарима Хасановна 1990 года рождения, Шарипова Саёхат Шоимовна 1978 года рождения, Касимбекова Мариям Джумабаевна 1984 года рождения и Туляганова Назокат Шавкатовна 1983 года рождения.

Рейд сотрудников УБДД Ташкента
© UzNews.uz
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В сообщении пресс-службы отмечается также, что за управление транспортными средствами без соответствующих документов были задержаны 36 человек; за проезд на запрещающий сигнал светофора — свыше 100 человек; за пользование телефоном во время управления транспортными средствами — более 60 человек; за нарушение правил перевозки людей — более 600 человек; за превышение скоростного режима — более 480 человек; за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности — более 2 тысяч человек.

Напомним, в декабре прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать на своем официальном сайте фотографии водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти намерены бороться с нарушителями ПДД.

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Теги:
ГУВД Ташкента, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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