Доска позора: фото пьяных автоледи опубликованы на сайте ГУВД Ташкента

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ташкентская милиция продолжает отлов нетрезвых водителей. Так, 7 и 8 января 2018 года инспекторы дорожно-патрульной службы зафиксировали свыше 5,5 тысячи нарушений со стороны участников дорожного движения.
Из них около 40 человек находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
В результате фото нарушителей были опубликованы на доске позора на сайте ведомства. В их числе впервые оказались женщины — Ал-Исави Зарима Хасановна 1990 года рождения, Шарипова Саёхат Шоимовна 1978 года рождения, Касимбекова Мариям Джумабаевна 1984 года рождения и Туляганова Назокат Шавкатовна 1983 года рождения.
Напомним, в декабре прошлого года Главное управление внутренних дел Ташкента начало публиковать на своем официальном сайте фотографии водителей, задержанных за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Таким образом власти намерены бороться с нарушителями ПДД.
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