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Пожарный, архивное фото

В Ташкентской области заживо сгорел ребенок

© Sputnik/ Константин Чалабов
Происшествия
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Неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию в доме узбекистанца, проживающего в Зангиатинском районе Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Ташкентской области в первый день нового года произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб ребенок, сообщает корреспондент Sputnik.

Неосторожное обращение с огнем привело к возгоранию в доме гражданина А.Б., проживающего в Зангиатинском районе Ташкентской области.

"В результате пожара сгорели строительные конструкции крыши и домашнее имущество на площади 25 кв. метров. При тушении пожара огнеборцами был обнаружен труп внука хозяина дома с ожогами тела", — отметили в МВД.

Это уже не первый трагический случай, зафиксированный 1 января этого года. В Чиланзарском районе Ташкента в ходе пожара в многоэтажке погибла женщина. Предварительной причиной пожара стала неосторожность во время курения сигареты.

Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС на месте пожара
© Sputnik/ Вадим Брайдов
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В частности, 59-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, забыл потушить сигарету. Окурок упал на ковер, куда были пролиты алкогольные напитки. Начавшийся пожар моментально охватил квартиру, расположенную этажом выше, в которой находилась супружеская пара.

В результате 46-летняя женщина скончалась от полученных ожогов по пути в больницу. А ее муж с тяжелыми ожогами был доставлен в реанимационное отделение больницы.

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Теги:
Ташкентская область, Дети, Пожар



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