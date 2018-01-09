Авария произошла 7 января на 560-м километре федеральной трассы в Саратовской области. Водитель BMW, двигаясь в сторону Саратова, не справился с управлением, и при заносе автомобиль врезался в микроавтобус RENO. В результате пострадали пятеро

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. МИД Узбекистана уточнил ситуацию по пострадавшим в ДТП под Саратовом.

По сведениям Посольства РУ в России, все пострадавшие, среди которых четверо узбекистанцев и водитель BMW, доставлены в Петровскую районную больницу Саратовской области.

Сейчас 35-летняя уроженка Кашкадарьинской области Саехат Ташпулатовна Чориева находится в отделении реанимации медучреждения.

"Состояние ее здоровья стабильное, жизни пострадавшей ничто не угрожает", — говорится в сообщении МИД.

Другие пассажиры микроавтобуса Renault, граждане Узбекистана, получили легкие ушибы и отказались от госпитализации.

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