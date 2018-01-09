ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. МИД Узбекистана уточнил ситуацию по пострадавшим в ДТП под Саратовом.
Сейчас 35-летняя уроженка Кашкадарьинской области Саехат Ташпулатовна Чориева находится в отделении реанимации медучреждения.
"Состояние ее здоровья стабильное, жизни пострадавшей ничто не угрожает", — говорится в сообщении МИД.
Другие пассажиры микроавтобуса Renault, граждане Узбекистана, получили легкие ушибы и отказались от госпитализации.
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