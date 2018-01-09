В Душанбе милиция разогнала агрессивную толпу возле здания МВД России

Таджикистанцы были недовольны тем, что представительство МВД РФ не работает в праздники

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Душанбе возле здания представительства МВД России по вопросам миграции произошли беспорядки. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

© Sputnik/ Наталья Селиверстова В Узбекистане открыто представительство МВД России

У здания собрались более двух тысяч человек в надежде подать заявление на участие в программе по переселению в Россию.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разогнать толпу.

Несмотря на то что сотрудники представительства объяснили всем желающим, что в новогодние праздничные дни прием граждан не осуществляется, недопонимания не удалось избежать.

Дело в том, что в Таджикистане новогодние праздники длятся всего три дня, тогда как в России граждане гуляют с 30 декабря по 8 января.

Как оказалось, некоторые местные жители приходят к зданию уже не первый день, хотя заявление можно подать онлайн.

В связи с возникшими беспорядками сотрудники представительства были вынуждены вызвать милицию, которая вскоре разогнала всех людей.

В конце декабря 2017 года представительство российского МВД также открылось в Узбекистане. В Ташкенте подобных беспорядков не наблюдалось.

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