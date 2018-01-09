В Душанбе милиция разогнала агрессивную толпу возле здания МВД России

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Душанбе возле здания представительства МВД России по вопросам миграции произошли беспорядки. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разогнать толпу.
Несмотря на то что сотрудники представительства объяснили всем желающим, что в новогодние праздничные дни прием граждан не осуществляется, недопонимания не удалось избежать.
Дело в том, что в Таджикистане новогодние праздники длятся всего три дня, тогда как в России граждане гуляют с 30 декабря по 8 января.
Как оказалось, некоторые местные жители приходят к зданию уже не первый день, хотя заявление можно подать онлайн.
В связи с возникшими беспорядками сотрудники представительства были вынуждены вызвать милицию, которая вскоре разогнала всех людей.
В конце декабря 2017 года представительство российского МВД также открылось в Узбекистане. В Ташкенте подобных беспорядков не наблюдалось.
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