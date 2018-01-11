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Скорая медицинаская помощь, архивное фото

Узбекистанцы погибли от отравления угарным газом под Рязанью

© Sputnik/ Павел Лисицын
Происшествия
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Погибшие и пострадавший работали на местной ферме и были трудоустроены официально

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. От отравления угарным газом пострадали пятеро граждан Узбекистана, работавших на ферме в Рязанской области, четверо из них скончались, один доставлен в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного управления СК по региону Анжелику Евдокимову.

"Сегодня утром в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района были обнаружены трупы четырех человек, пятый доставлен в больницу… По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом", — сказала собеседница агентства.

Погибшие и пострадавший — жители Республики Узбекистан, уточнила Евдокимова. Все они работали на местной ферме, были трудоустроены официально.

На месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства трагедии и ее точную причину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила представитель ведомства.

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Теги:
Рязань, Газ, Чрезвычайное происшествие



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