Полиция в Петербурге задержала машину с вооруженными мигрантами

Инспектор ГИБДД обнаружил в автомобиле четыре бейсбольные биты, два травматических пистолета, шапки с вырезами для глаз

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В машине выходцев из Средней Азии сотрудники ГИБДД Петербурга нашли биты и травматические пистолеты, сообщает "Фонтанка".

Ночью 10 января во Фрунзенском районе Петербурга инспектор ГИБДД остановил коричневый автомобиль Mazda. В салоне машины находились 27-летний водитель и четверо пассажиров. Все они оказались выходцами из Средней Азии.

Осмотрев автомобиль, инспектор обнаружил в нем четыре бейсбольные биты, два травматических пистолета, шапки с вырезами для глаз. Теперь полиции предстоит выяснить, кому принадлежат обнаруженные опасные предметы.

Иномарка зарегистрирована на 28-летнего жителя Петербурга, имеющего судимость за хранение наркотиков и нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью.

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