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В Узбекистане угнали автомобиль из воинской части

Из воинской части в Ташкентской области угнан автомобиль

© uznews.uz
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (76)
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Автомобиль был найден на берегу реки, угонщиком оказался 23-летний житель Алмалыка

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Неизвестный гражданин на днях угнал автомобиль марки УАЗ "Хантер" из воинской части в Ахангаранском районе Ташкентской области.

Источник в УВД Ташкентской области сообщил корреспонденту UzNews.uz, что 9 января примерно в 17:35 в УВД города Алмалыка поступил звонок об угоне военного автомобиля, который был оставлен на улице Амира Тимура, 15.

Машина милиции в Ташкенте
© Flickr / Aleksandr Zykov
В Ташкенте милиция задержала угонщика, разбившего за день два авто
В ходе следствия угнанный автомобиль был обнаружен на берегу речки в Куйичирчикском районе Ташкентской области. По словам оперативников, угонщик потерял управление и машина перевернулась.

В этот же день правоохранительным органам удалось установить личность и задержать правонарушителя, которым оказался 23-летний местный житель.

По данному факту следственным отделом УВД Ташкентской области возбуждено уголовное дело по статье 267 ч.1 УК РУ. Следственные мероприятия продолжаются.

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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (76)
Теги:
автомобили, автомобиль, Угон, Узбекистан



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