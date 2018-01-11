Из воинской части в Ташкентской области угнан автомобиль

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Неизвестный гражданин на днях угнал автомобиль марки УАЗ "Хантер" из воинской части в Ахангаранском районе Ташкентской области.
Источник в УВД Ташкентской области сообщил корреспонденту UzNews.uz, что 9 января примерно в 17:35 в УВД города Алмалыка поступил звонок об угоне военного автомобиля, который был оставлен на улице Амира Тимура, 15.
В этот же день правоохранительным органам удалось установить личность и задержать правонарушителя, которым оказался 23-летний местный житель.
По данному факту следственным отделом УВД Ташкентской области возбуждено уголовное дело по статье 267 ч.1 УК РУ. Следственные мероприятия продолжаются.
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