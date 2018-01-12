Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью узбекистанцев под Рязанью

Следователи проверяют исправность установленного в доме, где нашли тела погибших, газового оборудования и правильность его эксплуатации

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. По факту гибели от отравления угарным газом в Рязанской области четырех граждан Узбекистана возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Тела четырех граждан Узбекистана были обнаружены утром 11 января в частном доме в селе Шереметьево Ряжского района Рязанской области. По данным СК, все погибшие работали на местной ферме и были трудоустроены официально. По предварительной информации, смерть мужчин наступила от отравления угарным газом. Еще один пострадавший госпитализирован.

© Sputnik/ Павел Лисицын Узбекистанцы погибли от отравления угарным газом под Рязанью

"По результатам проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Следователи проверят исправность установленного в доме газового оборудования и правильность его эксплуатации, а также дадут юридическую оценку действиям сотрудников газовой службы.

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