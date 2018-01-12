Сотрудники посольства РУ выехали на место ДТП в Рязани

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Рязанскую область выехали сотрудники посольства Узбекистана для оказании помощи пострадавшим.
В ночь на 11 января 2017 года в частном доме в селе Шереметьево отравились угарным газом четверо граждан Республики Узбекистан. Как уточнили в областном Следственном управлении, все они официально трудились на местной ферме, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
МИД опубликовал список погибших:
1. Самадов Панжи Норсоатович, 10.05.1966 года рождения, уроженец Денауского района Сурхандарьинской области;
3. Мирзожонов Алижон Юлдошович, 25.09.1969 года рождения, уроженец Кургантепинского района Андижанской области;
4. Хайитов Самат Илмуратович, 09.07.1981 года рождения, уроженец Навбахорского района Навоийской области.
Гражданин Узбекистана Саидов Шерхон Мухаммадович (26.11.1990 года рождения) находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Ряжской районной больницы.
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