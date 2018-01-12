Сотрудники посольства РУ выехали на место ДТП в Рязани

Четверо граждан Узбекистана погибли в Рязанской области при отравлении угарным газом, один узбекистанец находится в тяжелом состоянии в реанимации

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Рязанскую область выехали сотрудники посольства Узбекистана для оказании помощи пострадавшим.

В ночь на 11 января 2017 года в частном доме в селе Шереметьево отравились угарным газом четверо граждан Республики Узбекистан. Как уточнили в областном Следственном управлении, все они официально трудились на местной ферме, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

МИД опубликовал список погибших:

1. Самадов Панжи Норсоатович, 10.05.1966 года рождения, уроженец Денауского района Сурхандарьинской области;

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2. Пазилов Урмонжон Нумонович, 22.01.1966 года рождения, уроженец Жалакудукского района Андижанской области;

3. Мирзожонов Алижон Юлдошович, 25.09.1969 года рождения, уроженец Кургантепинского района Андижанской области;

4. Хайитов Самат Илмуратович, 09.07.1981 года рождения, уроженец Навбахорского района Навоийской области.

Гражданин Узбекистана Саидов Шерхон Мухаммадович (26.11.1990 года рождения) находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Ряжской районной больницы.

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