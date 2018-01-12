На границе Узбекистана задержаны два афганских нелегала

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Пограничные войска Службы национальной безопасности Узбекистана задержали двух нарушителей на границе с Афганистаном, сообщил корреспонденту Sputnik источник в силовом ведомстве.

"Третьего января этого года в приграничном населенном пункте Жуйжангал Термезского района Сурхандарьинской области в темное время суток при попытке незаконного пересечения государственной границы пограничниками были задержаны двое граждан Афганистана", — отметил источник в Комитете по охране государственной границы.

Задержанные, как стало известно позже, пытались тайно перебраться на территорию Термезкого района Сурхандарьинской области.

В настоящее время в отношении задержанных граждан Афганистана проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будут приняты меры согласно законодательству Узбекистана.

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