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Пограничник на участке границы, архивное фото

На границе Узбекистана задержаны два афганских нелегала

© sputnik
Происшествия
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Задержанные пытались перебраться на территорию Термезского района Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Пограничные войска Службы национальной безопасности Узбекистана задержали двух нарушителей на границе с Афганистаном, сообщил корреспонденту Sputnik источник в силовом ведомстве.

"Третьего января этого года в приграничном населенном пункте Жуйжангал Термезского района Сурхандарьинской области в темное время суток при попытке незаконного пересечения государственной границы пограничниками были задержаны двое граждан Афганистана", — отметил источник в Комитете по охране государственной границы.

Задержанные, как стало известно позже, пытались тайно перебраться на территорию Термезкого района Сурхандарьинской области.

В настоящее время в отношении задержанных граждан Афганистана проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будут приняты меры согласно законодательству Узбекистана.

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Теги:
Сурхандарьинская область, Афганистан, Нелегальные мигранты



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