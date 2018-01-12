Узбекистанец ворвался в кабинет ЭКГ и ударил сотрудницу отверткой

Мужчина объяснил свой поступок тем, что ранее его сожительница подала на него заявление в полицию за побои, которые он нанес ей за подозрение в измене

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Уроженец Узбекистана нанес несколько ударов кулаком и отверткой медсестре поликлиники, потерпевшая доставлена в одну из больниц Владивостока.

Мужчина ворвался в кабинет ЭКГ, где вела прием медсестра, и несколько раз ударил ее отверткой в область спины и шеи. Пациенты и персонал учреждения задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, передает пресс-служба МВД по Приморскому краю.

Следствием установлено, что к сотруднице медучреждения пришел ее сожитель. В ходе ссоры на почве ревности мужчина нанес потерпевшей несколько ударов острым предметом. Пострадавшая доставлена в городскую клиническую больницу.

В отделении узбекистанец сознался в содеянном и объяснил причины своего поступка. По его словам, он хотел убить сожительницу за то, что та написала на него заявление из-за нанесенных им ранее побоев. Свои действия он объяснил тем, что подозревал женщину в изменах. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.