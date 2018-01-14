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Внутривенная инъекция, архивное фото

Смерть от анестезии: узбекистанка умерла в Петербурге по вине врачей

© Sputnik/ Кирилл Брага
Происшествия
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Уже после первого введения "Наропина" у пациентки начались приступы судорог, однако ей продолжали вводить препарат, а скорую помощь вызвали через 20 минут после первого приступ

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Уроженка Узбекистана скончалась в одной из частных клиник Санкт-Петербурга из-за ошибки медиков.

Как сообщает Uznews, Гульсора Джалал-Ахунова проживала с мужем в Северной столице, работала воспитательницей в детском саду, растила двоих детей.

Обычное осложнение после родов — геморрой — заставил 30-летнюю женщину обратиться за помощью к врачам в одну из частных клиник, расположенных недалеко от ее дома.

Перед детальным осмотром ей сделали укол "Наропина" для местного обезболивания, что вызвало аллергический шок. По мнению специалистов, препарат, видимо, попал в кровеносный сосуд, что и стало причиной смерти молодой женщины.

Наркотические вещества в таблетках
© Sputnik/ Алексей Даничев
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"Уже после первого введения "Наропина" у пациентки начались приступы судорог. Но ей упорно продолжали вводить препарат, а скорую помощь вызвали через 20 минут во время уже третьего приступа судорог, когда у женщины остановилось дыхание и кровообращение", — сообщает портал.

Установлено, что Гульсоре ввели 85 мл. раствора местного анестетика, хотя обычно в подобных случаях вводится 1-2 мл.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Супруг Гульсоры отправил детей к родственникам жены в Узбекистан. Он до сих пор не нашел в себе сил сообщить им, что мамы больше нет.

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Теги:
Санкт-Петербург, Россия, Узбекистан



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