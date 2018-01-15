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Работа вневедомственной охраны ГУ МВД России

Узбекистанец поджег квартиру в Петербурге, чтобы скрыть следы убийства

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Происшествия
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Узбекистанец пришел в гости к жителю Санкт-Петербурга отметить старый Новый год. В ходе конфликта он убил хозяина, но первоначальный план вынести тело по частям дал сбой, и злоумышленник поджег квартиру

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистанец нанес несколько ударов ножом жителю Санкт-Петербурга по время празднования старого Нового года, после чего поджег квартиру, чтобы скрыть следы.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержан 57-летний мужчина, сообщает ГСУ Санкт-Петербурга.

По предварительной версии, 56-летний узбекистанец пришел в гости к знакомому по случаю старого Нового года, но застолье закончилось конфликтом. Узбекистанец нанес хозяину квартиры несколько ударов ножом. Преступник собирался избавиться от тела по частям, но не справился с задачей и поджег квартиру.

Убийца скрылся с места преступления, но был задержан по горячим следам. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ст. 105 УК РФ).

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Теги:
поджег, пожар, Убийство, Полиция, СК РФ, Россия



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