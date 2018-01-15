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Живее всех живых: в Узбекистане продолжаются задержания валютчиков

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (77)
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В Ферганской области возбудили уголовное дело по статье 177 Уголовного кодекса Узебкистана

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Служба национальной безопасности в ходе рейда в Ферганской области задержала пятерых незаконных торговцев валютой, сообщает корреспондент Sputnik.

"Оперативники поймали с поличным троих жителей Коканда. В частности, в собственном доме был задержан Фазлиддин Рахимов и его сообщники Махсуд Латипов и Акбар Хасанов. Они пытались продать 6600 долларов по курсу 8300 сумов за 54,7 миллиона сумов", — сообщил представитель силового ведомства.

Кроме того, в ходе рейда в Учкуприкском районе с поличным были пойманы Алишер Комилов и Мансуржон Файзиев. Они пытались реализовать 7800 долларов по курсу 8240 сумов за 64,2 миллиона сумов. В ходе осмотра у Файзиева было изъято еще 585 долларов.

Региональное управление Департамента при Генпрокуратуре возбудило в отношении фигурантов дела по статье 177 (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.

Обмен валюты в Узбекистане
© Sputnik/
Как купить валюту в Узбекистане
Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

За сентябрь-ноябрь прошлого года физические лица продали свыше 727 миллионов долларов, а продажа населению иностранной валюты через конверсионные отделы коммерческих банков увеличилась почти в пять раз и составила около 34 миллионов долларов.

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Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (77)
Теги:
Задержание, валюта, Узбекистан



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