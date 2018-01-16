СНБ предотвратила мошенничество со строительством военного полигона

Директор компании "Композит арсенал строй" потребовал 50 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера на строительство войскового полигона в Самаркандской области общей стоимостью 42,5 миллиарда сумов

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Оперативники Службы национальной безопасности задержали мошенника, вымогавшего деньги за помощь в выигрыше тендера на строительство военного полигона в Самаркандской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Директор компании "Композит арсенал строй" Уткир Абдунаимов 1974 года рождения, уроженец города Пскент Ташкентской области, проживающий в Алмалыке, мошенническим путем пытался получить крупную сумму в иностранной валюте у гендиректора одной из частных подрядных организаций", — сообщил представитель силового ведомства.

Он потребовал 50 тысяч долларов за помощь в выигрыше тендера на строительство войскового полигона в Самаркандской области общей стоимостью 42,5 миллиарда сумов. И это был уже не первый факт совершения правонарушения Абдунаимовым.

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В октябре 2016 года он также обманул одного из родственников генерального директора подрядной организации, который после этого задолжал своим работникам 50 миллионов сумов за строительство участка трассы в Сырдарьинской области.

"Мошенник был задержан с поличным в районе нового ТашМИ при попытке получения аванса в размере 20 тысяч долларов", — отметил собеседник.

В настоящее время Военная прокуратура Узбекистана возбудила в отношении задержанного дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные мероприятия.

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