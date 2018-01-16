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Кроссовки, архивное фото

Неспортивное поведение: со стадиона "Пахтакор" украли 37 пар кроссовок

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Сумма ущерба составила 3300 долларов

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Группа молодых людей совершила кражу 37 пар кроссовок с ташкентского стадиона "Пахтакор", сообщает UzNews.uz со ссылкой на пресс-службу РУВД Шайхантахурского района столицы.

Стоимость каждой пары составляет 90 долларов. В общем итоге сумма украденных кроссовок составила 3300 долларов.

Похитителями оказались четверо молодых людей 1999 года рождения, 1994 года рождения, 1988 года рождения и несовершеннолетний 2000 года рождения.

Вступив в преступный сговор, они незаконно проникли в спорткомплекс Федерации легкой атлетики, расположенный на территории стадиона "Пахтакор", где и совершили хищение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 169 ч. 2 п. "б", "в" и "г" УК РУ.

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Теги:
ФК "Пахтакор", Ташкент, Узбекистан, Преступление, закон и правосудие



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