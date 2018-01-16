Тела отравившихся угарным газом узбекистанцев доставили из РФ на родину

Транспортировка тел осуществлялась в три этапа в период с 13 по 15 января рейсами Москва — Андижан, Москва — Термез и Москва — Бухара

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Тела граждан Узбекистана, погибших из-за отравления угарным газом в России, доставлены на родину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"МЧС Республики Узбекистан при содействии Посольства Узбекистана в России осуществило доставку тел погибших граждан страны самолетами НАК "Узбекистон хаво йуллари", — говорится в сообщении.

Транспортировка тел осуществлялась в три этапа в период с 13 по 15 января рейсами Москва — Андижан, Москва — Термез и Москва — Бухара.

Органами государственной власти на местах организована помощь в проведении похоронных мероприятий.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью узбекистанцев под Рязанью

Посольство Узбекистана в России взяло на контроль оказание дальнейшей медицинской и психологической помощи гражданину Узбекистана, находящему в центральной больнице города Ряжска.

Напомним, в ночь на 11 января 2017 года в частном доме в селе Шереметьево Рязанской области отравились угарным газом четверо граждан Республики Узбекистан. Как уточнили в областном Следственном управлении, все они официально трудились на местной ферме.

МИД опубликовал список погибших:

1. Самадов Панжи Норсоатович, 10.05.1966 года рождения, уроженец Денауского района Сурхандарьинской области;

2. Пазилов Урмонжон Нумонович, 22.01.1966 года рождения, уроженец Жалакудукского района Андижанской области;

3. Мирзожонов Алижон Юлдошович, 25.09.1969 года рождения, уроженец Кургантепинского района Андижанской области;

4. Хайитов Самат Илмуратович, 09.07.1981 года рождения, уроженец Навбахорского района Навоийской области.

Гражданин Узбекистана Саидов Шерхон Мухаммадович, 26.11.1990 года рождения, находится в Ряжской районной больнице.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.