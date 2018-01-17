МВД провело расследование по поводу нашумевшего в интернете ролика

Дело по факту неподчинения инспекторам УБДД, нанесения телесных повреждений сотруднику внутренних органов, а также вождения автомобиля в нетрезвом виде передано в органы прокуратуры

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. После того как в интернете распространился видеоролик о скандале между сотрудниками УБДД и водителем автомобиля в Самарканде, Министерство внутренних дел Узбекистана провело проверку и выяснило подробности инцидента, сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе оперативного изучения данного факта было выявлено, что житель села Уртакишлок Иштиханского района водитель Даврон Умаров, управляя автомобилем марки Nexia, нарушил правила дорожного движения и, проигнорировав сотрудников УБДД, продолжил вождение автомобиля", — говорится в сообщении.

Сотрудники УБДД смогли задержать мужчину только когда он попал в пробку. Правоохранители подошли к автомобилю и попросили предоставить документы на проверку. После проигнорированной просьбы сидевший в машине пассажир 1992 года рождения вышел, подошел к инспектору УБДД и без причины начал бить его ногами и руками. Сотрудники милиции вызвали на место происшествия наряд, оформив все документы.

В крови водителя Даврона Умарова был обнаружен алкоголь.

Дело по факту неподчинения инспекторам УБДД, нанесения телесных повреждений сотруднику внутренних органов, а также вождения автомобиля в нетрезвом виде передано в органы прокуратуры.

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