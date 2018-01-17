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Поезд на вокзале

Избитая в Домодедово пенсионерка из Узбекистана вернулась домой

© Sputnik/ Владимир Неволайнен
Происшествия
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Пенсионерка из Узбекистана должна была поехать к сыну в Беларусь на постоянное место жительство, но подверглась нападению в Домодедово. Лишь благодаря помощи узбекского посольства и волонтеров женщину удалось отправить в Витебск

ТАШКЕНТ, 17 янв — Spuntik. Участники организации "Лиза Алерт" сделали паспорт Нелле Чевтаевой, купили билет на поезд и проводили домой.

"Она наконец села на поезд и вместе с сыном Андреем отправилась домой в Витебск", — сказала корреспонденту Sputnik Узбекистан участница "Лиза Алерт".

Чевтаева Нелла Степановна
© Vk.com / Татьяна Александрова
Чевтаева Нелла Степановна
Напомним, в конце декабря гражданка Узбекистана планировала переехать на постоянное местожительство к сыну в Беларусь. Она прилетела 16 декабря в аэропорт Домодедово. В Москве пенсионерка должна была доехать до вокзала и сесть на поезд до Витебска, но до места назначения не добралась.

Чевтаева Нелла Степановна
© Vk.com / Татьяна Александрова
Чевтаева Нелла Степановна
Дальнейшие события женщина помнит плохо. По словам пенсионерки, кто-то сбил ее с ног и наносил удары по голове, она очнулась в какой-то канаве и еле выбралась, затем ее нашли люди и помогли.

Посольство Узбекистана в России
Sputnik, Alexey Tikhomirov
Узбекские дипломаты помогут избитой в Москве пенсионерке из Бухары
"25 декабря в консульский отдел Посольства Узбекистана в Москве обратился внук пострадавшей, которому был разъяснен порядок подтверждения личности, а также вручены анкеты для заполнения. Однако он, ссылаясь на незнание анкетных данных бабушки, забрал документы с собой и больше в Консульский отдел не обращался", — отметили в пресс-службе МИД.

Волонтеры и сама пострадавшая благодарит всех неравнодушных, кто помог ей в трудную минуту, сначала, не бросил на улице, а затем оказал содействие в получении документов на выезд.

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Теги:
пенсионер, Гражданин Узбекистана, Беларусь, Узбекистан



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  • Заседание Совета глав государств – участников СНГ
    Не уходи, постой…

    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

  • Подписание договора, архивное фото
    Ты мне – я тебе

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