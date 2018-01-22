Сгоревший автобус отсутствует в перечне регулярных маршрутов, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал
Ранее Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели граждан Узбекистана
На место ЧП в Актюбинской области прибыли специалисты из Узбекистана, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также оказать помощь пострадавшим и доставить тела погибших на родину.
Глава Казахстана направил телеграмму с соболезнованиями президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву
Погибших привезут в областной центр Актобе, который находится в 300-400 км от места аварии
Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал о ЧП на трассе Самара — Шымкент и о ходе расследования трагедии
Дверь была заблокирована из-за паники пассажиров, которые спросонья начали в нее ломиться, также у владельца автобуса не было лицензии на перевозки людей
В результате пожара в пассажирском автобусе в Казахстане погибли более 50 граждан Узбекистана, только пятерым удалось выбраться из горящего салона.
Ведущий специалист отдела миграции агентства Хуршид Хакимов не исключает, что ехавшие в Россию граждане могли быть нелегальными работниками
Представители Минздрава и МЧС отправятся в Актобе на место аварии, где уже создана специальная правительственная комиссия для изучения причин происшествия
Руслан Иманкулов считает, что о причинах говорить рано, однако на брифинге в Актобе было заявлено о перегруженности автобуса
Среди пятерых выживших два водителя-казахстанца и трое пассажиров — граждане Узбекистана, они получили ожоги легкой степени тяжести
Всего в загоревшемся автобусе находились 57 человек, пятерым удалось спастись
В Алматинской области ученик шестого класса пожаловался родителям, что его ударила учительница. Мама и сестра избили учительницу, она госпитализирована
Адвокаты обвиняемого в теракте отмечают, что если прокуратура не будет запрашивать смертную казнь, дело можно закрыть от публики и жертв, которым постоянно приходится возвращаться к событиям того дня во время допросов