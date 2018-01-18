Адвокаты просят прокурора не запрашивать для Саипова смертную казнь

Адвокаты обвиняемого в теракте отмечают, что если прокуратура не будет запрашивать смертную казнь, дело можно закрыть от публики и жертв, которым постоянно приходится возвращаться к событиям того дня во время допросов

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Адвокаты подозреваемого в терроризме Сайфулло Саипова предложили правосудию сделку, которая позволит подсудимому избежать смертной казни, говорится в документах суда.

Don EMMERT / AFP Молодежь Узбекистана ответила террористу Сайфулло Саипову акцией

"Решение обвинения не добиваться смертного приговора позволило бы немедленно завершить дело без необходимости для публики и жертв постоянно возвращаться к ужасным событиям 31 октября 2017 года", — говорится в ходатайстве защиты.

Обвинение пока не определилось, будет ли требовать смертной казни — на этот счет ожидается решение генпрокурора Джеффа Сешнса, передает РИА Новости.

В Нью-Йорке 31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. Восемь человек погибли, 12 человек получили травмы. Подозреваемый был задержан и госпитализирован.

AP Photo / Craig Ruttle Сайфулло Саипов в суде не признал вину

В конце ноября Саипов предстал перед федеральным судом Нью-Йорка и не признал свою вину. В общей сложности ему вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ и Узбекистане. — Ред.), а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в 2010 году Саипов выиграл визовую лотерею грин-карт и в том же году выехал в США. У себя на родине Саипов не привлекался к уголовной ответственности и в целом не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его родители проповедовали традиционный ислам и никогда не были замечены в связях с какими-либо экстремистскими течениями.

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