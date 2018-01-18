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В Казахстане родители школьника избили учительницу после его жалоб

© Sputnik/ Алексей Куденко
Происшествия
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В Алматинской области ученик шестого класса пожаловался родителям, что его ударила учительница. Мама и сестра избили учительницу, она госпитализирована

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Родители школьника избили учителя в Алматинской области Казахстана.

Происшествие случилось в поселке Боралдай Илийского района Казахстана в школе №15. Ученик шестого класса пожаловался родителям, что учительница ударила его. Не разобравшись в случившемся, мама и сестра ребенка отправились в школу и избили преподавателя.

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Сейчас учительница находится на лечении в больнице Боралдая. По словам врачей, у пострадавшей сотрудницы школы травма головного мозга, пишет Podrobno.ru.

Сообщается, что также пострадала и второй учитель, которая попыталась прийти на помощь коллеге. Она получила травмы руки. Родители школьника отказались комментировать ситуацию.

Коллеги учителя отметили, что как опытный педагог она не могла поднять руку на ребенка. Это же заявила и заместитель директора школы.

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Теги:
учительница, избиение, школьники, Казахстан



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    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

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