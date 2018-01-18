В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 узбекистанца

Всего в загоревшемся "Икарусе" находились 57 человек, пятерым удалось спастись

АСТАНА, 18 янв — Sputnik. Более 50 человек погибли в результате пожара, который произошел в автобусе в Актюбинской области.

Данную информацию Sputnik Казахстан подтвердил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его информации, 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068 километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки "Икарус".

"В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте", — сообщил Иманкулов.

Как уточнили в ДЧС Актюбинской области, все погибшие — граждане Узбекистана.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. Телефоны горячей линии: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов, заключил Иманкулов.

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