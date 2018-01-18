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Горящий автобус

МЧС Узбекистана открыло горячую линию после возгорания автобуса

AP Photo / Leo Correa
Происшествия
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Среди пятерых выживших два водителя-казахстанца и трое пассажиров - граждане Узбекистана, они получили ожоги легкой степени тяжести

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. МЧС Республики Узбекистан открыло "Горячую линию" для уточнения информации по погибшим в автобусе в Казхастане.

Связаться можно по телефонным номерам (+998 71) 147-10-50 и (+998 71) 212-67-00. Или позвонить на "Горячую линию" КЧС МВД Республики Казахстан — по телефонным номерам +7 7132 56-29-62 и +7 7132 56-68-85, передает пресс-служба МЧС УЗбекистана.

У пятерых выживших при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана ожоги легкой степени тяжести. Это два водителя казахстанца и три пассажира. Консул Узбекистана отправляется в Актюбинскую область Казахстана.

Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана
© Instagram / askar_aktileu
В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 узбекистанца
В Иргизском районе Актюбинской области на 1068 километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай сегодня утром во время движения произошло загорание пассажирского автобуса.

"В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается. Пятерым пассажирам, которым удалось выбраться, оказывается медицинская помощь силами сотрудников трассового-медико-спасательного пункта Центра медицины катастроф КЧС МВД РК. Остальные 52 человека погибли на месте", — сообщил Иманкулов.

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Теги:
граждане Узбекистана, автобус, пожар, МЧС Узбекистана, Узбекистан, Казахстан



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