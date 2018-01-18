Иманкулов рассказал, что думает о причинах возгорания автобуса

Руслан Иманкулов считает, что о причинах говорить рано, однако на брифинге в Актобе было заявлено о перегруженности автобуса

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Говорить о причинах возгорания автобуса в Казахстане рано, это станет известно после проведения экспертиз.

Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз", — сказал Иманкулов.

В департаменте по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана считают, что причиной пожара в автобусе могла стать неисправность транспортного средства. "Предварительная причина пожара — замыкание проводки", — сообщили в ДЧС в четверг на брифинге в Актобе (административный центр региона). Кроме того, по данным ведомства, автобус был перегружен.

В Иргизском районе Актюбинской области 18 января утром на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса.

В салоне находились 55 пассажиров-узбекистанцев и два водителя-казахстанца. Пятерым выжившим оказана медицинская помощь, у них ожоги легкой степени. Остальные 52 человека погибли на месте.

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