МЧС Узбекистана отправит специальный борт с медиками в Казахстан

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Специалисты МЧС Узбекистана вылетят на место аварии автобуса в Казахстане.
В ближайшее время самолет, подготовленный МЧС Узбекистана, вылетит в Актобе, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.
Специальным бортом отправятся специалисты и представители МЧС, а также Министерства здравоохранения Узбекистана. В Казахстане создана специальная правительственная комиссия для изучения причин происшествия в Актюбинской области.
В салоне находились 55 пассажиров-узбекистанцев и два водителя-казахстанца. Пятерым выжившим оказана медицинская помощь, у них ожоги легкой степени. Остальные 52 человека погибли на месте.
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