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МЧС Узбекистана отправит специальный борт с медиками в Казахстан

© RIA Novosti.
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
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Представители Минздрава и МЧС отправятся в Актобе на место аварии, где уже создана специальная правительственная комиссия для изучения причин происшествия

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Специалисты МЧС Узбекистана вылетят на место аварии автобуса в Казахстане.

В ближайшее время самолет, подготовленный МЧС Узбекистана, вылетит в Актобе, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.

Специальным бортом отправятся специалисты и представители МЧС, а также Министерства здравоохранения Узбекистана. В Казахстане создана специальная правительственная комиссия для изучения причин происшествия в Актюбинской области.

Диспетчер
Sputnik / Максим Блинов
МЧС Узбекистана открыло горячую линию после возгорания автобуса
В Иргизском районе Актюбинской области 18 января утром на 1068 километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса.

В салоне находились 55 пассажиров-узбекистанцев и два водителя-казахстанца. Пятерым выжившим оказана медицинская помощь, у них ожоги легкой степени. Остальные 52 человека погибли на месте.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
Теги:
граждане Узбекистана, авария, ДТП, Казахстан, Узбекистан



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