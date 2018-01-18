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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

Агентство по внешней трудовой миграции с погибшими не сотрудничало

КЧС МВД РК
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
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Ведущий специалист отдела миграции агентства Хуршид Хакимов не исключает, что ехавшие в Россию граждане могли быть нелегальными работниками

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Погибшие в сгоревшем в Казахстане автобусе граждане Узбекистана не сотрудничали с Агентством по вопросам внешней трудовой миграции РУ, сообщил Sputnik Казахстан ведущий специалист отдела миграции агентства Хуршид Хакимов.

"Я вам сразу могу дать ответ, что через наше агентство они не ехали, потому что мы всегда в Россию отправляем или на поезде, или на самолете. С нашего агентства никто на автобусе не отправляет. Мы их гаранты, если они едут официально по договору, то все они едут через нас", — рассказал Хакимов.

При этом собеседник не исключает, что ехавшие в Россию граждане могли быть нелегальными работниками.

"Может быть, нелегалы… Но любой гражданин Узбекистана может и сам выехать в Россию, получить там патент и работать", — уточнил он.

Однако факт того, что погибшие узбекистанцы ехали в Россию на заработки, до сих пор не подтвержден.

В Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в 10 километрах от поселка Калыбай сегодня утром во время движения загорелся пассажирский автобус. В салоне находились двое водителей-казахстанцев и 55 пассажиров, все они были гражданами Узбекистана. Выбраться удалось только пятерым, остальные 52 погибли на месте.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
Теги:
Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, Казахстан, Узбекистан, Происшествие на транспорте, Миграция



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