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Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована

Комитет по ЧС МВД Казахстана
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
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Дверь была заблокирована из-за паники пассажиров, которые спросонья начали в нее ломиться, также у владельца автобуса не было лицензии на перевозки людей

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Боковая дверь автобуса была заблокирована, это помешало эвакуации, сообщил представитель пресс-службы департамента внутренних дел области Виталий Синев.

"Что такое паника, вы представляете? Пятьдесят человек, паника, спросонья начинают ломиться в двери. Двухэтажный автобус — двери узкие. Кто-то один заблокировал и все, за ним упавший, двери заблокировали полностью, и все. Остальные растерялись, разбить окно никто не сообразил", — сказал Синев РИА Новости.

52 человека сгорели в автобусе в Казахстане
@askar_aktileu / Ruptly
Первые кадры со сгоревшим автобусом в Казахстане
 Кроме того, по сообщению властей, владелец автобуса не имел лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

"Автобус: Kassbohrer Setra Х335РСМ. Владелец: Мехтиев Ордухан Сабироглы. Год выпуска: 1989. Вместимость: 59 человек. В перечне регулярных маршрутов: отсутствует. Лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки: не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)", — говорится в сообщении властей.

По информации ведомства, автобус прошел обязательный техосмотр 17 августа 2015 года, срок его действия истек 17 февраля 2016 года.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (9)
Теги:
граждане Узбекистана, авария, автобус, Казахстан, Узбекистан



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