Тела погибших в автобусе в Казахстане привезут в областной центр

Погибших привезут в областной центр Актобе, который находится в 300-400 км от места аварии

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Тела погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана привезут в областной центр (Актобе) в четверг.

"Сегодня (привезут — ред.). Это далеко от областного центра — 300-400 километров. Сейчас и погодные условия неважные. Точно не могу сказать когда, но сегодня", — сказал собеседник РИА Новости по телефону. В Узбекистане также создана Правительственная комиссия по расследованию случившегося.

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Напомним, в Иргизском районе Актюбинской области 18 января утром на 1068 километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса.

В салоне находились 55 пассажиров-узбекистанцев и два водителя-казахстанца. Пятерым выжившим оказана медицинская помощь, у них ожоги легкой степени. Остальные 52 человека погибли на месте.

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