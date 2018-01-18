Тела погибших в автобусе в Казахстане привезут в областной центр

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Тела погибших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана привезут в областной центр (Актобе) в четверг.
"Сегодня (привезут — ред.). Это далеко от областного центра — 300-400 километров. Сейчас и погодные условия неважные. Точно не могу сказать когда, но сегодня", — сказал собеседник РИА Новости по телефону. В Узбекистане также создана Правительственная комиссия по расследованию случившегося.
В салоне находились 55 пассажиров-узбекистанцев и два водителя-казахстанца. Пятерым выжившим оказана медицинская помощь, у них ожоги легкой степени. Остальные 52 человека погибли на месте.
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