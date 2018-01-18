Узбекские специалисты завершают формирование списка жертв пожара в РК

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Специалисты из Узбекистана, работающие вместе с казахстанскими коллегами на месте ЧП с пассажирским автобусом в Актюбинской области, завершают формирование списка погибших, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС республики.
В настоящее время для выяснения всех обстоятельств трагедии из Ташкента в Казахстан прибыла специальная группа в состав представители министерства иностранных дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и других ведомств.
Соответствующая правительственная комиссия призвана установить причины чрезвычайного происшествия, а также оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибшим. Кроме того, будет организована доставка тел на родину.
На месте работают казахстанские и узбекские следователи, организован оперативный штаб, а при МЧС Узбекистана открыта горячая линия.
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