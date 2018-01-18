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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

Узбекские специалисты завершают формирование списка жертв пожара в РК

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (14)
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На место ЧП в Актюбинской области прибыли специалисты из Узбекистана, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также оказать помощь пострадавшим и доставить тела погибших на родину

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Специалисты из Узбекистана, работающие вместе с казахстанскими коллегами на месте ЧП с пассажирским автобусом в Актюбинской области, завершают формирование списка погибших, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС республики.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств трагедии из Ташкента в Казахстан прибыла специальная группа в состав представители министерства иностранных дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и других ведомств.

Соответствующая правительственная комиссия призвана установить причины чрезвычайного происшествия, а также оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибшим. Кроме того, будет организована доставка тел на родину.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Sputnik/ Михаил Климентьев
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Трагедия произошла в четверг утром на 1068 километре автодороги Самара — Шымкент. По неустановленной пока причине в автобусе во время движения вспыхнул пожар, в результате 52 пассажира погибли на месте, пятерым удалось покинуть горящий салон.

На месте работают казахстанские и узбекские следователи, организован оперативный штаб, а при МЧС Узбекистана открыта горячая линия.

Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
© Sputnik/
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (14)
Теги:
МИД Узбекистана, МВД Узбекистана, МВД Казахстана, МЧС Узбекистана, Узбекистан, Казахстан, Пожар



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