Cгоревший в Казахстане автобус с узбекистанцами ехал в Самару

Сгоревший автобус отсутствует в перечне регулярных маршрутов, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус ехал из Шымкента в Самару, сообщили РИА Новости на горячей линии МЧС Узбекистана.

"Это был рейсовый автобус, он ехал из Шымкента в Самару", — сказал представитель МЧС.

Ранее на горячей линии департамента по ЧС Актюбинской области РИА Новости сообщили, что автобус направлялся в Казань. Позже Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана пояснило агентству, что не обладает информацией о маршруте этого автобуса.

Комитет по ЧС МВД Казахстана Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована

Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Сообщается о 52 погибших узбекистанцах, еще троим удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Оба водителя-казахстанца также сумели выбраться из горящего автобуса. Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

В пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию Казахстана уточнили, что данный автобус отсутствует в перечне регулярных маршрутов, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал, имеется вероятность работы по договору аренды.