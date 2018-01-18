Cгоревший в Казахстане автобус с узбекистанцами ехал в Самару

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус ехал из Шымкента в Самару, сообщили РИА Новости на горячей линии МЧС Узбекистана.
"Это был рейсовый автобус, он ехал из Шымкента в Самару", — сказал представитель МЧС.
Ранее на горячей линии департамента по ЧС Актюбинской области РИА Новости сообщили, что автобус направлялся в Казань. Позже Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана пояснило агентству, что не обладает информацией о маршруте этого автобуса.
Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Сообщается о 52 погибших узбекистанцах, еще троим удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Оба водителя-казахстанца также сумели выбраться из горящего автобуса.
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