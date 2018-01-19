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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

МВД Казахстана: пожар в автобусе не имеет признаков криминала

КЧС МВД РК
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (16)
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В результате ЧП на трассе Шымкент - Самара погибли 52 человека, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. МВД Казахстана исключила криминальную составляющую в трагедии с автобусом, ЧП признано несчастным случаем, заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев

"Хотел бы особо отметить, что там не произошло дорожно-транспортного происшествия. В то же время никаких криминальных последствий мы не видим, это, скорее всего, несчастный случай. Это подтверждается показаниями выживших, все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины", — приводит слова Тургумбаева Sputnik Казахстан.

В результате, многие люди получили отравление.

Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане
Комитет по ЧС МВД Казахстана
Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована
"Второе: там когда открылась дверь, доступ к кислороду, автобус вспыхнул изнутри. Кроме этого, было очень много багажа внутри. Автобус двухэтажный, пассажиры находились на втором этаже, багаж — на первом", — сказал Тургумбаев.

По его словам, салон автобуса выгорел почти полностью, поэтому полиция привлекла специалистов — судебных медиков, работает лаборатория.

"В связи с тем, что объем большой, в дневное время не уложились, поэтому эти работы продолжаются и в ночное время. Мы надеемся, что завтра к утру, в крайнем случае, ближе к обеду, эти работы будут завершены и уже будет ясна причина возгорания", — заключил замглавы МВД.

Он добавил, что водители сразу после задымления остановили автобус, выскочили из него и пытались помочь остальным, но из-за сильного задымления и пламени салон оказался заблокирован и помочь пассажирам они не смогли.

Руслан Иманкулов
личный аккаунт в Facebook
Иманкулов: мы не исключаем ни одну из версий пожара в автобусе
Трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай. Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана.

В Казахстане работает специальная правительственная группа из Узбекистана, в состав которой вошли представители МИД, МВД и министерства здравоохранения. Им совместно с казахстанскими коллегами предстоит выяснить причины трагедии, а также оказать помощь пострадавшим и доставить тела погибших на родину.

В связи со случившемся президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил узбекскому лидеру телеграмму со словами поддержки и соболезнованиями. Свои слова соболезнования выразил семьям погибших и сам Шавкат Мирзиёев.

Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
© Sputnik/
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (16)
Теги:
МВД Казахстана, МВД Узбекистана, МИД Узбекистана, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан, Пожар



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