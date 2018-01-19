Пострадавших при пожаре в автобусе узбекистанцев переведут в Ташкент

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Граждане Узбекистана, пострадавшие при пожаре в автобусе на трассе Шымкент — Самара, будут доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), сообщает корреспондент Sputnik.
Сейчас в данном медицинском учреждении подготовлены резервные места для оказания пострадавшим высококвалифицированной помощи.
"Директор РНЦЭМП Асилбек Худаяров возглавил оперативную бригаду медиков, которая уже вылетела в Казахстан. В состав группы вошли квалифицированные специалисты: камбустиолог, анестезиолог-реаниматолог, судмедэксперт и психолог. Группа располагает необходимыми средствами, лекарственными препаратами", — отметили корреспонденту Sputnik в Минздраве.
Ранее президент Узбекистана создал специальную Правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других ведомств.
Напомним, что 18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, пятеро пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана.
Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.