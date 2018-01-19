Пострадавших при пожаре в автобусе узбекистанцев переведут в Ташкент

Оперативная бригада медиков Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) уже вылетела в Казахстан

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Граждане Узбекистана, пострадавшие при пожаре в автобусе на трассе Шымкент — Самара, будут доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП), сообщает корреспондент Sputnik.

Сейчас в данном медицинском учреждении подготовлены резервные места для оказания пострадавшим высококвалифицированной помощи.

"Директор РНЦЭМП Асилбек Худаяров возглавил оперативную бригаду медиков, которая уже вылетела в Казахстан. В состав группы вошли квалифицированные специалисты: камбустиолог, анестезиолог-реаниматолог, судмедэксперт и психолог. Группа располагает необходимыми средствами, лекарственными препаратами", — отметили корреспонденту Sputnik в Минздраве.

Ранее президент Узбекистана создал специальную Правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других ведомств.

На нее возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан страны.

Напомним, что 18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, пятеро пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана.

Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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