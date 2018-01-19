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Задержание преступника

Двоих узбекистанцев арестовали за вербовку в ряды террористов

ФСБ РФ
Происшествия
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Задержанные через социальные сети были связаны с представителями радикальных группировок и получали вознаграждение за привлечение других граждан к участию в террористической деятельности

ТАШКЕНТ, 19 янв –Sputnik. Двоих узбекистанцев арестовали в Ташкенте по подозрению в пропаганде и вербовке в ряды террористов для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики.

"Двое жителей республики были арестованы в столице Узбекистана в ходе совместной операции сотрудников Службы национальной безопасности и МВД республики", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, следствие установило, что арестованные через социальные сети были связаны с представителями радикальных группировок "Таухид валь-Джихад" и "Тахриби Толибон" (запрещены в РФ).

Эксперт по вопросам прав медиа Алескер Мамедли
© Foto: Şəxsi arxivindən
Мамедли: в одиночку истребить терроризм в интернете не получится
За денежное вознаграждение подозреваемые вербовали граждан Узбекистана для участия в террористических действиях в Сирии. Правоохранители в ходе следственных мероприятий обнаружили 200 единиц литературы, запрещенной к изданию и распространению на территории республики.

По данным правоохранительных органов, в отношении арестованных возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", а также "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данным статьям предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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Теги:
Ташкент, Терроризм



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