Двоих узбекистанцев арестовали за вербовку в ряды террористов

ТАШКЕНТ, 19 янв –Sputnik. Двоих узбекистанцев арестовали в Ташкенте по подозрению в пропаганде и вербовке в ряды террористов для участия в боевых действиях в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики.
"Двое жителей республики были арестованы в столице Узбекистана в ходе совместной операции сотрудников Службы национальной безопасности и МВД республики", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, следствие установило, что арестованные через социальные сети были связаны с представителями радикальных группировок "Таухид валь-Джихад" и "Тахриби Толибон" (запрещены в РФ).
По данным правоохранительных органов, в отношении арестованных возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку", а также "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях". Санкции по данным статьям предусматривают до 20 лет лишения свободы.
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