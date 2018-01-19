Сгоревшие в автобусе узбекистанцы были жителями Наманганской области

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало предварительный список погибших и пострадавших в сгоревшем автобусе в Казахстане

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В предварительном списке погибших и пострадавших во время пожара в автобусе в Казахстане, опубликованном на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, указаны данные 29 из 52 жертв происшествия и обоих узбекистанцев, которым удалось спастись.

Пассажиры автобуса были жителями Наманганской области.

Все погибшие, чьи данные приведены на сайте, мужчины, самый старший из которых 1980 года рождения, младший — 1998 года.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего. Автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей, сгорел на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана утром 18 января. Сообщается о 52 погибших узбекистанцах, еще троим удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. Оба водителя-казахстанца также сумели выбраться из горящего автобуса.

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