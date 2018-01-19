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Тело в морге

МВД Казахстана просит помочь опознать погибших узбекистанцев

MAHMUD HAMS / AFP
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (21)
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В числе сведений, которые могли бы облегчить опознание тел погибших, — номера сотовых телефонов выехавших лиц, а также любая другая информация о них, включая особые приметы, номера документов, фотографии и т.д.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Тела 52 погибших при пожаре в автобусе извлечены и доставлены в Актобе, однако у полицейских Казахстана и сотрудников МЧС Узбекистана возникли сложности с опознанием погибших, сообщает Sputnik Казахстан.

Казахстанские эксперты совместно с коллегами из Узбекистана круглосуточно проводят судебно-медицинскую экспертизу, но опознать пока удалось только 29 человек, в связи с чем Министерство внутренних дел попросило граждан оказать помощь.

"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в город Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", — говорится в сообщении.

Ранее на горячей линии МЧС Узбекистана РИА Новости заявили, что автобус направлялся в Самару.

Сгоревший автобус в Казахстане
Пресс-служба МЧС Узбекистана
Сгоревшие в автобусе узбекистанцы были жителями Наманганской области
В сведениях, которые могли бы облегчить опознание тел погибших, МВД просит указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы, включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию и т.д.).

Список опознанных жертв трагедии опубликован на сайте МЧС Узбекистана.

18 января в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В салоне находились 57 человек, спастись удалось только пятерым. На месте погибли 52 человека, все погибшие — граждане Узбекистана. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание и большое количество топлива.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (21)
Теги:
МЧС Узбекистана, Казахстан, Происшествие на транспорте



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