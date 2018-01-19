МВД Казахстана просит помочь опознать погибших узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Тела 52 погибших при пожаре в автобусе извлечены и доставлены в Актобе, однако у полицейских Казахстана и сотрудников МЧС Узбекистана возникли сложности с опознанием погибших, сообщает Sputnik Казахстан.
Казахстанские эксперты совместно с коллегами из Узбекистана круглосуточно проводят судебно-медицинскую экспертизу, но опознать пока удалось только 29 человек, в связи с чем Министерство внутренних дел попросило граждан оказать помощь.
"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в город Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", — говорится в сообщении.
Ранее на горячей линии МЧС Узбекистана РИА Новости заявили, что автобус направлялся в Самару.
Список опознанных жертв трагедии опубликован на сайте МЧС Узбекистана.
18 января в 10:30 в Иргизском районе Актюбинской области на автодороге Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В салоне находились 57 человек, спастись удалось только пятерым. На месте погибли 52 человека, все погибшие — граждане Узбекистана. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание и большое количество топлива.
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