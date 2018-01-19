Узбекская делегация в Актобе занялась отправкой тел погибших на родину

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Правительственная делегация под руководством Министра по чрезвычайным ситуациям Рустама Джураева обсудила вопрос по транспортировке на родину граждан Узбекистана, пострадавших и погибших в ходе происшествия в Актюбинской области Казахстана.

Foto: МВД РК Тургумбаев: в салоне сгоревшего автобуса было много багажа

Члены узбекской делегации посетили областную клиническую больницу интенсивной терапии, где госпитализированы двое выживших в пожаре сограждан, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

В акимате Актюбинской области проведено рабочее совещание делегации Узбекистана с участием руководителей МВД, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства здравоохранения, правоохранительных органов и других служб Казахстана. Удалось определить 32 погибших, пожарная группа изучает причину возникновения пожара в автобусе.

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