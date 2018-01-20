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Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане

Грелись паяльной лампой: названа причина пожара в автобусе в Казахстане

Комитет по ЧС МВД Казахстана
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (25)
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Двигатель автобуса заглох и в машине было холодно, паяльная лампа использовалась как обогреватель

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Sputnik Казахстан.

"Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В ходе следственных действий и допросов было установлено, что находилась (в автобусе — прим.) емкость пластмассовая с пятью литрами бензина", — рассказал Тургумбаев.

По его словам, следственные органы приступили к допросу пострадавших в пятницу.

Автобус Сетра
© Sputnik/
Поджог или ссора: узбекистанцы рассуждают о причинах пожара в автобусе
"Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе", — сообщил подробности произошедшего замминистра.

В то же время власти полностью исключили версию ДТП или криминального происшествия.

"По окончании осмотра места происшествия в автомашине не обнаружено ни одного холодного или огнестрельного оружия, никаких боеприпасов, либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются", — сообщил Тургумбаев.

В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам.

Более 50 человек погибли в загоревшемся автобусе в Казахстане
Комитет по ЧС МВД Казахстана
Дверь в сгоревшем автобусе была заблокирована
Напомним, трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай.

Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (25)

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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