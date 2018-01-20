Грелись паяльной лампой: названа причина пожара в автобусе в Казахстане

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Причиной пожара в автобусе на трассе в Актюбинской области стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Sputnik Казахстан.
"Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В ходе следственных действий и допросов было установлено, что находилась (в автобусе — прим.) емкость пластмассовая с пятью литрами бензина", — рассказал Тургумбаев.
По его словам, следственные органы приступили к допросу пострадавших в пятницу.
В то же время власти полностью исключили версию ДТП или криминального происшествия.
"По окончании осмотра места происшествия в автомашине не обнаружено ни одного холодного или огнестрельного оружия, никаких боеприпасов, либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются", — сообщил Тургумбаев.
В настоящее время завершена работа на месте происшествия, осмотр завершен. Останки погибших транспортированы в Республику Узбекистан. Там будет проводиться ряд геномных экспертиз и тела будут переданы родственникам.
Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.
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