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Казахстанцы соболезнуют в связи с гибелью узбекистанцев

Sputnik / Болат Шайхинов
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (28)
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Свои соболезнования выразили студенты Казахстана

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. К посольству Узбекистана в Алматы люди несут цветы, чтобы почтить память погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, передает Sputnik Казахстан.

Паяльная лампа
Sputnik / Тункель
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Свои соболезнования выразили студенты Казахского национального медицинского университета имени С.Н. Асфендиярова, члены молодежного крыла "Жас Отан" и другие неравнодушные к трагедии люди.

Ранее во всех мечетях Казахстана пятничный намаз был посвящен памяти погибших.

 

Напомним, в минувший четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек — пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.

По данным заместителя министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, основная версия пожара — это халатное обращение с огнем. Двигатель автобуса заглох и в машине было холодно, и паяльная лампа использовалась как обогреватель.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (28)
Теги:
Казахстан, Узбекистан, Общество



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