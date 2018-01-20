Казахстанцы соболезнуют в связи с гибелью узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. К посольству Узбекистана в Алматы люди несут цветы, чтобы почтить память погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, передает Sputnik Казахстан.

Sputnik / Тункель Грелись паяльной лампой: названа причина пожара в автобусе в Казахстане

Свои соболезнования выразили студенты Казахского национального медицинского университета имени С.Н. Асфендиярова, члены молодежного крыла "Жас Отан" и другие неравнодушные к трагедии люди.

Ранее во всех мечетях Казахстана пятничный намаз был посвящен памяти погибших.

Напомним, в минувший четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек — пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.

По данным заместителя министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, основная версия пожара — это халатное обращение с огнем. Двигатель автобуса заглох и в машине было холодно, и паяльная лампа использовалась как обогреватель.

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