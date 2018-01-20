Казахстанцы соболезнуют в связи с гибелью узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. К посольству Узбекистана в Алматы люди несут цветы, чтобы почтить память погибших при пожаре в автобусе в Актюбинской области, передает Sputnik Казахстан.
Ранее во всех мечетях Казахстана пятничный намаз был посвящен памяти погибших.
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ студенттері атынан Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында жол-көлік апатынан қаза тапқан 52 Өзбекістан Республикасы азаматтарының жақындарына, бауырлас Өзбек халқына қайғырып көңіл айтамыз. @jas_otan @jasotan_almaty @spu.kaznmu @zhascongress.kz @almaty_zhastary @zhasulan_kazakhstan @zhasylel_kz
Напомним, в минувший четверг в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек — пятеро, в том числе три водителя из Казахстана, получили легкие травмы.
По данным заместителя министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, основная версия пожара — это халатное обращение с огнем. Двигатель автобуса заглох и в машине было холодно, и паяльная лампа использовалась как обогреватель.
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