Пострадавшие при пожаре в автобусе здоровы и готовы к выписке

Людям потребовалась серьезная помощь психологов, так как все они пережили стресс, однако сейчас их здоровью ничто не угрожает

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Здоровью пяти пострадавших при возгорании автобуса в Казахстане ничего не угрожает, они готовы к выписке. Об этом сообщает вице-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает РИА Новости.

"Все пациенты, которые были доставлены санитарной авиацией, со вчерашнего дня полностью диагностированы, обследованы. В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо. Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление. Большой стресс у пострадавших. Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны, их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке", — отметил он.

Ранее в пятницу самолет министерства по ЧС Узбекистана с останками 52 погибших при пожаре вылетел из Актобе в Ташкент.

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"После прибытия самолета в Узбекистане, если необходимо, будут проводиться дополнительные следственные мероприятия. Останки будут переданы родственникам", — сказал министр по ЧС Узбекистана Рустам Джураев.

Он также выразил признательность казахстанской стороне за оказанную помощь и поддержку.

Напомним, утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.

© Sputnik/ Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент

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