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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев озвучил причину гибели людей в сгоревшем автобусе

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Происшествия
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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (28)
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По мнению президента, виной всему является трудовая неустроенность граждан на родине, которая заставляет их отправляться на заработки в другое государство

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Гибель граждан Узбекистана в результате пожара автобуса в Казахстане свидетельствует, в частности, об отсутствии всех условий трудоустройства людей на родине, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Случившаяся трагедия свидетельствует о многом, в том числе о том, что у нас еще много долгов перед народом. Люди вынуждены искать работу в других странах из-за того, что мы не создали для них условий", — заявил он.

Глава государства отметил, что произошедшее ЧП свидетельствует о том, что власти страны, руководители всех звеньев не устранили все недостатки и проблемы в сфере создания рабочих мест в республике.

"Им тяжело в чужих странах, и это не пустые слова. Конечно, они едут чтобы привезти кусок хлеба своим детям или немного денег для родителей. Это все молодые мусульмане, все узбекистанцы", — резюмировал президент.

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев в ходе рабочей поездки в Сурхандарьинскую области на юге страны посетил мавзолей Хакима Термизи, где помолился за погибших и выразил соболезнования их близким. Трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай.

Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (28)

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Теги:
Казахстан, Узбекистан, Дорожно-транспортное происшествие



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