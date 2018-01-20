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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

МЧС опубликовало список погибших узбекистанцев в Казахстане

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК
Происшествия
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Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (29)
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Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, говоря о трагедии, подчеркнул, что ее виной является, в частности, трудовая неустроенность граждан на родине, которая заставляет их отправляться на заработки в другое государство

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало список узбекистанцев, возможно находившихся в сгоревшем автобусе на западе Казахстана.
В списке 48 человек.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Шавкат Мирзиёев озвучил причину гибели людей в сгоревшем автобусе
Андижанская область — город Карасу

Норбоев Исломбек Мухедин угли 1998 г.р.
Наманганская область — Туракурганский район
Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич 1986 г.р.
Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли 1991 г.р.
Тураев Абдуназар Умаралиевич 1980 г.р.
Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич 1989 г.р.
Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли 1992 г.р.
Нишонов Отабек Анвар угли 1990 г.р.
Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли 1994 г.р.
Нишанов Акмалжон Авазбек угли 1996 г.р.
Умаралиев Солижон Обиджон угли 1995 г.р.
Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович 1976 г.р.
Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович 1997 г.р.
Муродуллаев Боходир Акбарали угли 1998 г.р.

Паяльная лампа
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Кучкаров Элмурод Шавкатович 1996 г.р.
Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 1981 г.р.
Назаров Маъмуржон Махмуджонович 1984 г.р.
Юлчибаев Комилжон Каримович 1980 г.р.
Рахмонов Омонулло Уктамжон угли 1997 г.р.
Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 1996 г.р.
Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли 1998 г.р.
Зокиров Шохрух Тохиржон угли 1997 г.р.

Касансайский район

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович 1977 г.р.
Хамраев Иброхимжон Исмаилович 1984 г.р.
Зарипов Ахмаджон Икромович 1980 г.р.
Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли 1998 г.р.
Имомадиев Вохиджон Вакосхонович 1987 г.р.
Эсанов Абдувохид Абдуразокович 1979 г.р.
Хатамов Кахрамон Абдуллажонович 1986 г.р.

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Сотволдиев Алишер Абдураимович 1976 г.р.

Учкурганский район

Ирисов Фарход Муминжон угли 1995 г.р.
Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич 1989 г.р.

Ферганская область — Ташлакский район

Марифджанов Адхамжон Акбарович 1970 г.р.
Маърифжонов Авазбек Адхамжон угли 1997 г.р.
Жабборов Элмурод Абдугаффор угли 1993 г.р.
Ганижонов Даниёр Гофиржон угли 1998 г.р.
Курбанов Гуломжон Рузибоевич 1983 г.р.
Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли 1996 г.р.
Набиев Бехзод Бахтиёржон угли 1997 г.р.
Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли 1994 г.р.
Рахмоналиев Муроджон Максудали угли 1999 г.р.
Тошматов Турдали Турсинович 1969 г.р.
Содиков Адахамжон Солижон угли 1995 г.р.
Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли 1996 г.р.

Сгоревший автобус в Казахстане
Пресс-служба МЧС Узбекистана
Пострадавшие при пожаре в автобусе здоровы и готовы к выписке
Хасанчаев Абдумалик Джабборович 1968 г.р.
Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли 1996 г.р.
Эминов Кахрамон Каххорович 1991 г.р.

город Ташкент

Турсунов Хуршидхон Усманханович 1981 г.р.
Умаржонов Мухиддинжон Нуриддин угли 1998 г.р.

Напомним, трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай.

Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (29)
Теги:
Узбекистан, Казахстан



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