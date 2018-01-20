23:00 20 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Висельная петля. Архивное фото

Школьница найдена повешенной в Ташкенте

© Foto: Rodina.news
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (78)
138702

Следов борьбы на теле обнаружено не было, из чего можно сделать вывод, что девушка совершила суицид

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В четверг, 18 января, в Уртачирчикском районе Ташкентской области была найдена повешенной девятиклассница.

Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на правоохранительные органы, тело 15-летней школьницы было обнаружено в амбаре жилого дома в Уртачирчикском районе.

Девушка являлась ученицей 9 класса школы № 41, находящейся в этом же районе.

По словам специалистов, следов борьбы на теле обнаружено не было, из чего можно сделать вывод, что она совершила суицид.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Происшествия и криминал в Узбекистане (78)
Теги:
Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия, Общество



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова за работой
Узбекистан в фотообъективе: кадры советской республики
Этот белый тигр без ума от игр с мячом!
Белый тигр - футболист
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054