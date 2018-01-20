Школьница найдена повешенной в Ташкенте

Следов борьбы на теле обнаружено не было, из чего можно сделать вывод, что девушка совершила суицид

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В четверг, 18 января, в Уртачирчикском районе Ташкентской области была найдена повешенной девятиклассница.

Как сообщает UzNews.uz со ссылкой на правоохранительные органы, тело 15-летней школьницы было обнаружено в амбаре жилого дома в Уртачирчикском районе.

Девушка являлась ученицей 9 класса школы № 41, находящейся в этом же районе.

По словам специалистов, следов борьбы на теле обнаружено не было, из чего можно сделать вывод, что она совершила суицид.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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