На Украине задержали джихадиста-вербовщика из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Служба безопасности Украины задержала гражданина Узбекистана, члена экстремистской группировки, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Сотрудники СБУ по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"), он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".
"По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар" злоумышленник намеревался проводить на территории Украины. Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана", — говорится в сообщении.
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