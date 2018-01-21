На Украине задержали джихадиста-вербовщика из Узбекистана

Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Служба безопасности Украины задержала гражданина Узбекистана, члена экстремистской группировки, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"), он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".

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По данным СБУ, задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

"По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар" злоумышленник намеревался проводить на территории Украины. Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана", — говорится в сообщении.

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