Семьи погибших в Казахстане узбекистанцев получат компенсации

Представители местных органов исполнительной власти, подразделения Министерства здравоохранения, актив махаллей на местах ведут работу по оказанию моральной и материальной поддержки семьям погибших

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Семьи погибших граждан Республики Узбекистан в результате возгорания автобуса в Казахстане получат денежные компенсации. Соответствующее поручение сделал сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Всем семьям 52 погибших граждан Республики Узбекистан в результате возгорания автобуса на автомобильной дороге Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области Республики Казахстан выделены единовременные пособия", — сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении указывается, что представителями местных органов исполнительной власти, подразделений Министерства здравоохранения, актива махаллей на местах ведется работа по оказанию моральной и материальной поддержки семьям погибших.

© Sputnik/ Алексей Дружинин Шавкат Мирзиёев озвучил причину гибели людей в сгоревшем автобусе

Ранее, комментируя произошедшее, Шавкат Мирзиёев заявил, что виной всему является, в частности, трудовая неустроенность граждан на родине, которая заставляет их отправляться на заработки в другое государство.

Напомни, трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут.

Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

По словам казахстанских властей, причиной пожара в автобусе стало неосторожное обращение с огнем, когда пассажиры использовали паяльную лампу как обогреватель.

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