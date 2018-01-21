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Сгоревший автобус, в котором погибли 52 человека из Узбекистана

МЧС озвучило полный список сгоревших в автобусе в Казахстане

© Foto: Комитет по ЧС МВД РК
Происшествия
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Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (31)
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Погибшие в страшной трагедии в Казахстане являются жителями Андижанской, Наманганской, Сурхандарьинской областей и города Ташкента

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало список узбекистанцев находившихся в сгоревшем автобусе на западе Казахстана.

В списке 52 человека.

Свеча в руке
Robyn Beck / AFP
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Андижанская область

Город Карасу

Каримжонов Исломжон Уткирбек угли, 1999 г.р.
Карасуйский район
Норбоев Исломбек Мухедин угли, 1998 г.р.

Наманганская область

Туракурганский район

Мадрахимов Хамидулла Мирзабдуллаевич, 1986 г.р.
Мадрахимов Хабибулло Мирзабдуллаевич, 1991 г.р.
Тураев Абдиназар Умаралиевич, 1980 г.р.
Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 1989 г.р.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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Мамадалиев Махмуржон Ахмадали угли, 1992 г.р.
Нишанов Отабек Анвар угли, 1990 г.р.
Абдумуминов Кахрамон Абдугапур угли, 1994 г.р.
Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 1996 г.р.
Умаралиев Солижон Обиджон угли, 1995 г.р.
Сулаймонов Олимжон Мухаммадалиевич, 1976 г.р.
Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 1997 г.р.
Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 1998 г.р.
Кучкаров Элмурод Шавкатжон угли, 1996 г.р.
Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 1981 г.р.
Назаров Махмуржон Махмуджонович, 1984 г.р.
Юлчибаев Комилжон Каримжонович, 1980 г.р.
Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 1997 г.р.
Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 1996 г.р.
Хусниддинов Мухаммадин Абдурашид угли, 1998 г.р.
Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 1997 г.р.

Паяльная лампа
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Касансайский район

Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 1977 г.р.
Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 1976 г.р.
Зарипов Ахмаджон Икромович, 1980 г.р.
Абдулложонов Исмоилжон Эгамберди угли, 1998 г.р.
Имомадиев Вохиджон Ваккосхонович, 1987 г.р.
Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 1979 г.р.
Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 1986 г.р.
Сотиволдиев Алишер Абдураимович, 1976 г.р.

Учкурганский район

Гвоздики и свечи
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Ирисов Фарход Муминжон угли, 1995 г.р.
Мингбаев Эргашбой Турсунбаевич, 1989 г.р.
Турсинов Адхам Хашимжонович, 1986 г.р.
Марифджанов Адхамжон Акбарович, 1970 г.р.
Махруфжонов Авазбек Адхамжон угли, 1997 г.р.
Жабборов Элмурод Абдугаффор угли, 1993 г.р.
Ганижонов Дониер Гофуржон угли, 1998 г.р..
Курбанов Гуломжон Рузибоевич, 1983 г.р.
Мухсинжонов Абдулбоки Исроилжон угли, 1996 г.р.
Набиев Бехзод Бахтиержон угли, 1997 г.р.
Мухсинжонов Турдиали Исроилжон угли, 1994 г.р.
Рахмоналиев Муроджон Максудали угли, 1999 г.р.
Тошматов Турдали Турсинович, 1969 г.р.
Содиков Адахамжон Солижон угли, 1995 г.р.
Сотволдиев Сирожиддин Саидолим угли, 1996 г.р.
Хасанчаев Абдумалик Джабборович, 1968 г.р.
Абдухамидов Абдуллажон Рузиматжон угли, 1996 г.р.
Эминов Кахрамон Каххорович, 1991 г.р.
Абобокиров Мамиржон Мамасидикович, 1971 г.р.

Сгоревший автобус в Казахстане
Пресс-служба МЧС Узбекистана
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Сурхандарьинская область

Кизирикский район
Тургунбаев Рамиль Ашурович, 1990 г.р.

город Ташкент

Турсунов Хуршидхон Усманханович, 1981 г.р.
Умаржонов Мухиддинжон Нуридин угли, 1995 г.р.

Ведомство обращается к гражданам, владеющим информацией об указанных лицах или других лицах, возможно находившихся в автобусе, позвонить в "Горячую линию" по телефонам, указанным на сайте МЧС.

Напомни, трагедия произошла 18 января в 10 часов 30 минут.

Автобус с 57 пассажирами загорелся, в результате чего 52 человека погибли, все граждане Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

По словам казахстанских властей, причиной пожара в автобусе стало неосторожное обращение с огнем, когда пассажиры использовали паяльную лампу как обогреватель.

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Тема:
Трагедия в Казахстане: более 50 узбекистанцев сгорели в автобусе (31)
Теги:
Узбекистан, Казахстан



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